6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video
Denizli'de tali yoldan ana caddeye çıkan araçların çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Çetin, yapılan sağlık müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hasan Çetin, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hallaçlar Mezarlığına defnedildi. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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