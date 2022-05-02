Video Yaşam 6 yıl sonra eş bulunan zürafa Şakir'in, baba olması için çalışılıyor | Video
6 yıl sonra eş bulunan zürafa Şakir'in, baba olması için çalışılıyor | Video

6 yıl sonra eş bulunan zürafa Şakir'in, baba olması için çalışılıyor | Video

02.05.2022 | 15:23

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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu olan ve 6 yıl önce eş bulunan zürafa Şakir'in baba olması için çalışma yapılıyor.

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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yalnız kalan Şakir isimli zürafanın yalnızlığına 6 yıl önce Kayseri Hayvanat Bahçesinden getirilen ve 'Selvi' adı verilen zürafa ile son verildi. Dişi zürafa Selvi ilk geldiğinde cinsel olgunluğa erişmediği için ayrı kafeslerde bakılırken, şu anda doğurganlık zamanı geldiği için Şakir ile günün belli zamanlarında aynı kafese konuluyor. Her iki zürafa mevsimine göre besinlerle besleniyor.

'YAVRU ALMAK İSTİYORUZ'
Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, zürafalardan yavru almak için bakıcıların özenle çalıştığını söyledi. Özsöyler, Zürafa Şakir ve Selvi'yi özenle beslediklerini belirterek, "Zürafalarımız bir erkek bir dişi. Bunlardan erkek olan Şakir. Şakir'i doğal yaşam alanımıza 20 yıl önce getirmiştik. 6 yıl önce de Şakir'e eş olarak Selvi'yi getirdik. Selvi ilk geldiğinde çok küçüktü ve cinsel olgunluğa erişmemişti. Şu anda tam doğurganlık zamanı. Artık kendilerini çiftleştirmeye başladık. Bu sene zürafalarımızdan yavru alacağımızı umut ediyoruz. Umarız yakın zamanda bir yavru haberi alırız'' dedi.

'DOĞURGANLIK ORANIMIZ YÜKSEK'
Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinin doğurganlık oranının çok yüksek olduğunu ifade ederek, ''Gaziantep Doğal Yaşam Parkımızın doğurganlık oranı yüzde 65-70'lere çıkıyor. Özellikle beyaz kangurulardan, aslanlardan, kaplanlardan, geyiklerden, ceylanlardan ileri oranda yavru alıyoruz. Bunun sebebi de burası doğal yaşam parkı. Hayvanların doğal ortamlarına uygun. Bunun yanında hayvanlarımızı yazlık ve kışlık ürünlerle besliyoruz. Şu anda bütün hayvanlarımızın yazlık barınaklarında temizliklerini, bakımlarını ve dezenfeksiyonlarını yaptık. Çoğu hayvanlarımızın serinleme havuzları var. Oraların da bakımlarını ve temizliklerini yaptık. Bu da hayvanlarımızın daha mutlu yaşamalarını sağlıyor'' dedi.

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