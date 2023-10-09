Video Yaşam Acil önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
Acil önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Acil önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

09.10.2023 | 00:10

Elazığ’da bir şahıs, Fethi Sekin Şehir Hastanesi acili önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

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