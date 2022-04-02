Video Yaşam Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video
Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

02.04.2022 | 10:19

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Adana polisi bir eve yaptığı operasyonda 29 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Tutuklanan zanlının, valizi tanımadığı birinin verdiğini içinde uyuşturucu hap olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Halid el-Muhammed A.'nın (37) adresine baskın yaptı. Evde narkotik köpek Hulk ile arama yapıldı. Hulk'un evdeki bir valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Halid el-Muhammed A., emniyetteki ifadesinde valizi tanımadığı bir kişiden aldığını ve içinde ne olduğunu bilmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Narkotik polisi, valizi veren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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