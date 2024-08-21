Video Yaşam Adana'da 32 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video
Adana'da 32 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video

Adana'da 32 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video

21.08.2024 | 10:50

-Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirirken yakaladığı 38 şüphelinin 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 11-17 Ağustos tarihleri arasından birden fazla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon da toplamda 19.592 gram esrar, 4 bin 194 adet uyuşturucu hap, 488 gram bonzai, 530 gram bonzai hammaddesi, 90 gram metamfetamin, 22 kök Hint keneviri ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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