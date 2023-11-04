Video Yaşam Adana'da 63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
Adana'da 63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

Adana'da 63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

04.11.2023 | 10:25

ADANA'da polisin otoyolda takibe alıp, uygulama noktasında durdurduğu 2 tankerde 63 bin 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak akaryakıt getirileceği bilgisine ulaştı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu?nda önlem alan polis, şüpheli görülen 2 tankeri uygulama noktasında durdurdu. Tankerlerde yapılan aramalarda 63 bin 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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