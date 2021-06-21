Video Yaşam Adana'da asansör boşluğuna düşüp ölen işçinin arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

Adana'da asansör boşluğuna düşüp ölen işçinin arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

Adana'da asansör boşluğuna düşüp ölen işçinin arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
21.06.2021 | 14:16

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Adana!da bir apartmanın 22'nci katında, bakım yaparken halatı kopan asansörün kabini üzerinden boşluğa düşen Gürcan Barıç (36), hayatını kaybetti. Barıç'ın iş arkadaşları olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, biri merdiven korkuluklarında uzun süre ağladı.

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Adan'nın Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir siteye gelen Gürcan Barıç, 22 katlı apartmanın en üst katında asansör bakımı yapmaya başladı. Barıç'ın çalışması sırasında halatının kopmasıyla, kabininin üzerinde olduğu asansör, düşmeye başladı. Fren sistemi sayesinde 8?inci katta duran asansörün üzerinde, dengesini sağlayamayan Barıç, metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin asansör boşluğundan çıkardığı Barıç'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada apartmana gelen Barıç'ın yakınları ve iş arkadaşları olayın üzüntüsünü yaşadı. Bir arkadaşı ise uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Barıç'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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