Adana'da çok sayıda kaçak sigara ve makaron ele geçirildi | Video 20.10.2023 | 11:47 ADANA'da polisin arama yaptığı 2 araçta gümrük kaçağı 1 milyon 620 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 440 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uygulama noktasında şüpheli olarak değerlendirilen araçları durdurdu. 2 ayrı araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 620 bin doldurulmuş sigara, 2 milyon 440 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.