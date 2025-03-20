Adana'da "Evde Sabun Paketleme" ilanıyla dolandırıcılık: 5 tutuklama | Video 20.03.2025 | 08:19 Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada internet üzerinden "Evde Sabun Paketleme" işi ilanlarıyla vatandaşlardan kapora adı altında para alarak 5,5 milyon TL civarında dolandırıcılık yapan şahıslara operasyon düzenlendi, 7 şüpheli yakalandı 5'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Hesaplarında 5.5 Milyon TL işlem hacmi bulunan 7 şüphelinin, 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Şüpheliler hakkında sosyal medya platformları üzerinden 'Evde Sabun Paketleme' ilanı adı altında vatandaşlarımızı dolandırmak suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka kredi kartı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan şüphelilerin, evden çalışmak isteyenlerden iş ilanıyla kapora adı altında 500 TL gibi rakamlar talep ettiği bu şekilde yüzlerce kişiyi yüklü miktarda dolandırdığı iddia ediliyor.