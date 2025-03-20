Video Yaşam Adana'da "Evde Sabun Paketleme" ilanıyla dolandırıcılık: 5 tutuklama | Video
Adana'da

Adana'da "Evde Sabun Paketleme" ilanıyla dolandırıcılık: 5 tutuklama | Video

20.03.2025 | 08:19

Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada internet üzerinden "Evde Sabun Paketleme" işi ilanlarıyla vatandaşlardan kapora adı altında para alarak 5,5 milyon TL civarında dolandırıcılık yapan şahıslara operasyon düzenlendi, 7 şüpheli yakalandı 5'i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Hesaplarında 5.5 Milyon TL işlem hacmi bulunan 7 şüphelinin, 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi" denildi.
Açıklamanın devamında ise "Şüpheliler hakkında sosyal medya platformları üzerinden 'Evde Sabun Paketleme' ilanı adı altında vatandaşlarımızı dolandırmak suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka kredi kartı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan şüphelilerin, evden çalışmak isteyenlerden iş ilanıyla kapora adı altında 500 TL gibi rakamlar talep ettiği bu şekilde yüzlerce kişiyi yüklü miktarda dolandırdığı iddia ediliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kazalar peş peşe yaşandı | Video 01:21
Aksaray’da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kazalar peş peşe yaşandı | Video 20.03.2025 | 08:37
Edirne’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 02:18
Edirne'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 20.03.2025 | 08:23
Sobaya benzin döktü, parlayan alevden son anda kurtuldu | Video 01:10
Sobaya benzin döktü, parlayan alevden son anda kurtuldu | Video 20.03.2025 | 08:19
Adana’da Evde Sabun Paketleme ilanıyla dolandırıcılık: 5 tutuklama | Video 00:22
Adana'da "Evde Sabun Paketleme" ilanıyla dolandırıcılık: 5 tutuklama | Video 20.03.2025 | 08:19
Nefes borusuna şeker kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video 00:37
Nefes borusuna şeker kaçan öğrenci "Heimlich" manevrasıyla kurtarıldı | Video 20.03.2025 | 08:19
Yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı | Video 09:41
Yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.03.2025 | 15:59
Ticari aracın çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu: O anlar kamerada | Video 00:54
Ticari aracın çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu: O anlar kamerada | Video 19.03.2025 | 15:20
Kartepe’de lapa lapa kar yağışı: O bölge beyaza büründü | Video 00:43
Kartepe’de lapa lapa kar yağışı: O bölge beyaza büründü | Video 19.03.2025 | 13:47
Isparta merkezli ’Change’ operasyonu: 14 milyonluk vurgun ortaya çıktı | Video 00:29
Isparta merkezli 'Change' operasyonu: 14 milyonluk vurgun ortaya çıktı | Video 19.03.2025 | 13:37
Mardin’de, sokak ortasında darp kamerada | Video 00:15
Mardin’de, sokak ortasında darp kamerada | Video 19.03.2025 | 12:36
Yaşlı adam Emniyet müdürüyüm diyen dolandırıcının tuzağına düşmekten kurtuldu | Video 01:40
Yaşlı adam "Emniyet müdürüyüm" diyen dolandırıcının tuzağına düşmekten kurtuldu | Video 19.03.2025 | 12:31
Kedinin oyun heyecanı pahalıya patladı | Video 02:44
Kedinin oyun heyecanı pahalıya patladı | Video 19.03.2025 | 12:31
Karaman’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video 01:00
Karaman’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video 19.03.2025 | 12:23
Tartıştığı babasını öldürme suçuyla gözaltına alınan şüpheli: Sadece kavga ettik, ben öldürmedim | Video 04:46
Tartıştığı babasını öldürme suçuyla gözaltına alınan şüpheli: "Sadece kavga ettik, ben öldürmedim" | Video 19.03.2025 | 12:17
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı | Video 00:18
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı | Video 19.03.2025 | 12:04
Gaziantep’te drift yapan sürücü 46 bin TL ceza | Video 00:34
Gaziantep'te drift yapan sürücü 46 bin TL ceza | Video 19.03.2025 | 11:23
Silikon maskeli 2 şüpheli kalaşnikofla yakalandı! O anlar kamerada | Video 01:27
Silikon maskeli 2 şüpheli kalaşnikofla yakalandı! O anlar kamerada | Video 19.03.2025 | 10:43
Silikon maskeli şüpheliler kalaşnikofla yakalandı: O anlar kamerada | Video 01:27
Silikon maskeli şüpheliler kalaşnikofla yakalandı: O anlar kamerada | Video 19.03.2025 | 10:29
Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi | Video 01:03
Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi | Video 19.03.2025 | 10:16
İş yerlerine dadanan eşya hırsızı kameralar sayesinde bulundu | Video 00:57
İş yerlerine dadanan eşya hırsızı kameralar sayesinde bulundu | Video 19.03.2025 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY