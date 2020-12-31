Adana'da lüks cipiyle elektrikli bisiklete çarpan kadın sürücü uzun süre şoku atlatamadı | Video

Adana'da, Songül Dalmızrak (23), lüks cipiyle seyir halindeyken elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Yiğit?e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yiğit, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dalmızrak ise kazanın şokunu uzun süre atlatamadı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Songül Dalmızrak (23) yönetimindeki 01 DLP 67 plakalı lüks cip, cadde üzerinde ilerlerken, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Yiğit (39) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yiğit yola savruldu. Kaza anları, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından aracını durduran Dalmızrak, yaralanan kadının yanına koşarak yardım etti. Dalmızrak'ın bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Yiğit'i ambulansla hastaneye götürdü. Dalmızrak ise cipini ara sokağa çekip yeniden olay yerine gelirken, kazanın şokunu uzun süre atlatamadı. Kaza yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan genç kadın ise uzun süre sakinleştirilemedi.