Adana’da şarja takılı tabletten çıkan yangın kamerada
Adana’nın Kozan ilçesinde bir ev, şarja takılı olan tabletten çıktığı iddia edilen yangında kullanılamaz hale geldi.
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