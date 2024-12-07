Video Yaşam Adana’da şarja takılı tabletten çıkan yangın kamerada
Adana’da şarja takılı tabletten çıkan yangın kamerada

Adana’da şarja takılı tabletten çıkan yangın kamerada

07.12.2024 | 17:14

Adana’nın Kozan ilçesinde bir ev, şarja takılı olan tabletten çıktığı iddia edilen yangında kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, Varsaklar Mahallesi Taptuk Emre Sokak'ta Ayşe Gültekin isimli vatandaşın ikametinde çıktı. İddiaya göre, yatak odasında şarja takılı olan tabletten alevler çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı merkezini arayarak bilgi verdiler. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AKOM ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın söndürüldü. Şarjdaki tabletin neden olduğu yangında ev kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangında kaçarken düşüp yaralanan Ayşe Gültekin de ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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