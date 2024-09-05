Video Yaşam Adana'da silahlı ve EYP’li saldırı kamerada | Video
Adana'da silahlı ve EYP’li saldırı kamerada | Video

Adana'da silahlı ve EYP’li saldırı kamerada | Video

05.09.2024 | 08:41

Adana’da bir kişi sokak ortasında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve tabancalı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanırken olay anı anbean kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Şiş, sokakta arkadaşlarıyla konuştuğu sırada kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin saldırısına uğradı. Saldırıda şüpheli, Adem Şiş'e tabanca ile ateş açtı ve sonrasında üzerine el yapımı patlayıcı (EYP) fırlattı. EYP'den saçılan parçalar Adem Şiş'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Şiş kanlar içerisine yere yığıldı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Sağlık ekiplerine hastaneye kaldırılan Adem Şiş'in tedavisi devam ederken, durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmasına devam ediyor.

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