Video Yaşam Adıyaman'da, evden 70 bin lira hırsızlığa 3 gözaltı | Video
Adıyaman'da, evden 70 bin lira hırsızlığa 3 gözaltı | Video

Adıyaman'da, evden 70 bin lira hırsızlığa 3 gözaltı | Video

09.05.2022 | 14:27

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ADIYAMAN'da, bir evden 70 bin lira çaldığı öne sürülen 3 şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Olay, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katındaki eve kimsenin olmadığı sırada giren 3 şüpheli, içerideki 70 bin lirayı çalarak kaçtı. Geldiklerinde hırsızlığı fark edenlerin ihbarıyla gelen polis, evde inceleme yapıp çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri kamera kayıtlarından hırsızlık şüphelilerinin G.Y., G.G. ve Ü.G., olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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