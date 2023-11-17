Video Yaşam Adıyaman'da kaldırımda yılan paniği | Video
Adıyaman'da kaldırımda yılan paniği | Video

Adıyaman'da kaldırımda yılan paniği | Video

17.11.2023 | 14:20

Adıyaman’ın kent merkezinde kaldırım üzerinde görülen yılan, paniğe neden oldu. Yılan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yakalandı.

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Adıyaman merkez Erdem Caddesi'nde bulunan kaldırımda yürüyen vatandaşlar, kaldırım üzerinde fark ettikleri yılandan dolayı itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı yaptıkları çalışmalar neticesinde yakalayarak kafese koydu.
Yakalanan yılan yerleşim alanına uzak bir alana bırakılmak üzere bölgeden uzaklaştırıldı.
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