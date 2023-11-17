Adıyaman'da kaldırımda yılan paniği | Video
Adıyaman’ın kent merkezinde kaldırım üzerinde görülen yılan, paniğe neden oldu. Yılan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yakalandı.
Yakalanan yılan yerleşim alanına uzak bir alana bırakılmak üzere bölgeden uzaklaştırıldı.
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