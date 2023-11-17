Adıyaman'da kaldırımda yılan paniği | Video 17.11.2023 | 14:20 Adıyaman’ın kent merkezinde kaldırım üzerinde görülen yılan, paniğe neden oldu. Yılan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adıyaman merkez Erdem Caddesi'nde bulunan kaldırımda yürüyen vatandaşlar, kaldırım üzerinde fark ettikleri yılandan dolayı itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı yaptıkları çalışmalar neticesinde yakalayarak kafese koydu.Yakalanan yılan yerleşim alanına uzak bir alana bırakılmak üzere bölgeden uzaklaştırıldı.