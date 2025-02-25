Adıyaman'da yiyecek arayan kurt sürüsü kamerada | Video
Adıyaman’da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek arayan kurt sürüsü bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerinde ki bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından 5 kurttan oluşan sürü, Şubat ayı içerisindeki birkaç defa kaydedildi. Sadece kurt sürüsü değil aynı zamanda onlarca yaban domuzu da yine güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:46
00:45
00:58
02:49
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video 25.02.2025 | 10:41
02:06
İddia üzerine girdikleri metruk evde erkek cesedi buldular | Video 25.02.2025 | 10:40
00:47
Çalıntı kamyonetle nefes kesen kaçış | Video 25.02.2025 | 10:40
00:24
Üstünden 41 parça uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı | Video 25.02.2025 | 10:35
00:36
Sağlık kabinine silahlı saldırı yapıp 1 milyon TL haraç istediler | Video 25.02.2025 | 10:33
08:44
Adem Amca ve Yaren leyleğin buluşmasına günler kaldı | Video 25.02.2025 | 10:33
01:29
Adıyaman'da yiyecek arayan kurt sürüsü kamerada | Video 25.02.2025 | 10:33
00:36
05:09
04:46
01:01
Balıkesir'de suç örgütüne büyük darbe | Video 25.02.2025 | 09:33
02:05
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı | Video 25.02.2025 | 09:11
00:30
Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı | Video 25.02.2025 | 08:31
00:37
8 suç örgütüne operasyon! 74 gözaltı | Video 25.02.2025 | 08:30
00:35
01:12
Tavuk, marketi birbirine kattı! Görüntüler viral oldu | Video 24.02.2025 | 16:40
09:34
Kuzey Marmara Otoyolu’nda ani fren yapan yolcu otobüsüne tır çarptı | Video 24.02.2025 | 13:49