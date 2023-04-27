Video Yaşam Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturmasında 8 şüpheli daha yakalandı | Video
Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturmasında 8 şüpheli daha yakalandı | Video

Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturmasında 8 şüpheli daha yakalandı | Video

27.04.2023 | 09:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha yakalandı.

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