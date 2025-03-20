Video Yaşam Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video

20.03.2025 | 09:47

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen yolcu otobüsünde 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

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