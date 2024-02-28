Ağaca çıkan maymun değil hırsız... Çıktığı ağaçta polise el salladı | Video
Bursa'da bir iş yeri ile sağlık ocağına giren 3 şüpheli şahıs, polisin tüm güvenlik kameralarını mercek altına almasıyla yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanacağını anlaması üzerine yaklaşık 20 metre yükseklikteki dümdüz ağaca kedi gibi tırmanırken polise de el salladı. Şüpheli, atladığı ağaçtan yine kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
BİR SONRAKİ DURAKLARI SAĞLIK OCAĞI OLMUŞ
Yine aynı şüpheliler merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının arka kısmından girerek doktor ve hemşirelere ait cep telefonu ve 2 adet laptopu alarak kayıplara karıştı.
BÖLGEDEKİ TÜM GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINA ALINDI
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleme almasıyla birlikte olaylara karışan 3 şüphelinin kimliğini kolayca tespit etti. Şüphelilerin 24 suç kaydı bulunan ve 3 adet suçtan da aranması bulunan Emre T. (20), 4 suç kaydı bulunan Ahmet A. (26) ve 7 suç kaydı bulunan Berat Ç. (22) olduklarını tespit etti.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KEDİ GİBİ DÜMDÜZ AĞACA TIRMANIP POLİSE EL SALLADI
Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelilerin yerlerini tespit edince yakalamak için düğmeye bastı. Şüphelilerden Emre T. yapılan operasyon sonrasında yakalanacağı anlayınca yaklaşık 20 metre yüksekliği bulunan ağaca kedi gibi tırmandı. Çıktığı ağaçta yakalanacağı için inmeyen Emre T., polise de el salladı. Bir süre ikna edilmeye çalışılan şüpheli yine atladığı ağaçtan kaçmaya çalışırken kıskıvrak gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheli olan Ahmet A. ile Berat Ç. sokakta gezinirken ekipler tarafından kıskıvrak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde, çalınan laptop ile cep telefonları evlerinde olduğunu ve kasanın yerinin de Vakıf Mahallesi'nde tarlalık alanda olduğunu itiraf etti.
3 HIRSIZ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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