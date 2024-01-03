Ağıla girip koyunlara işkence yaptı; O anlar kamerada | Video
BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, Şeref Karabulut'un (60) ağılına giren komşusu Ercan C.'nin (27) koyunlara şiddet uygulayıp, değnekle işkence yaptığı belirlendi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Karabulut'un şikayetiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ercan C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
'ÇOK ZORUMA GİTTİ'
Güvenlik kameralarını taktırmadan önce 3 ayrı sefer koyunlarına müdahale edildiğini, çalınmalar, yaralanmalar ve ölümler olduğunu söyleyen Karabulut, ayrıca 15 koyunun da yavrularının doğmadan öldüğünü söyledi. Olayın ardından kanıt bulamadığı için kamera taktırmak zorunda kaldığını söyleyen Karabulut, hayvanların anüs bölgelerine değnekle müdahalede bulunulduğunu belirterek, Hayvanlarımız yine yaralandığında güvenlik kameralarını izledik ve olay ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi koyuna değnekle müdahale etmiş. Görüntüyü gördüğümde çok zoruma gitti. Adaletimize güveniyorum ve adaletin sağlanmasını istiyorum. Hayvanların bu eziyeti görmesi beni çok üzdü dedi.
'HİÇBİR CANLIYA BÖYLE BİR ŞEY YAPILAMAZ'
Karabulut'un eşi Zeynep Karabulut da görüntüleri izlediğinde şoke olduğunu belirterek, Böyle bir olay ne insana, ne hayvana hiçbir canlıya yapılmaz. Bizim de can güvenliğimiz yok. Bu olay kaç defa tekrar etti. Daha önce ağızlarından kan gele gele 28 koyunumuz öldü. Büyükbaş hayvanların olduğu yerde kamera yok, oraya da girmiş ama ne olduğunu bilmiyoruz diye konuştu.
GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Şeref Karabulut'un koyunlarına değnekle şiddet uygulayıp işkence yapan komşusu Ercan C., önce hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kamera görüntülerinin izletilmesi üzerine suçunu itiraf eden Ercan C., ifadesinde, Düvelerimden 3'ü daha önce çalındı. Hayvanlarım zehirlendi. Bundan Şeref Karabulut'u sorumlu tuttuğum için böyle bir şey yaptım dedi.
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