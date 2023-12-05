Ağrı-İran kara yolunda zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi | Video
Ağrı-İran kara yolunda sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi ve 7 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.
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