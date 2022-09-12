Video Yaşam Aidat kavgasında canından olan apartman yönetici yardımcısının darbedilme görüntüleri ortaya çıktı | Video
Aidat kavgasında canından olan apartman yönetici yardımcısının darbedilme görüntüleri ortaya çıktı | Video

Aidat kavgasında canından olan apartman yönetici yardımcısının darbedilme görüntüleri ortaya çıktı | Video

12.09.2022 | 12:07

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ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde apartman yönetici yardımcısı Ahmet Koç'un (65), 19 gün önce apartman aidatını istediği için çıkan tartışmada darp edilip öldürüldüğü o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin, aldığı darbeyle düşen Koç'u yerdeyken de yumruklayıp, tekmelemeleri yer alıyor.

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Çanakkale Gelibolu'da bir apartmanın yönetici yardımcılığını yapan Ahmet Koç, 24 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında, aidat borcunu istemek için alüminyum doğrama işiyle uğraşan T.B.'nin iş yerine gitti. Burada Ahmet Koç ile T.B. ve iş yeri çalışanı Oğuzhan Yacı (34) ile ziyaretine gelen kardeşi Serhat Yacı'nın (31) da konuya dahil olması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Koç, ofisine döndü. Bir süre sonra T.B. beraberinde Oğuzhan Yacı ve kardeşi Serhat Yacı'yla ofisine gittikleri Koç'u darbetti. Ağır yaralanan Koç, kaldırıldığı Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Oğuzhan Yacı ve Serhat Y., tutuklandı, T.B. ise serbest bırakıldı. Koç'un darp edildiği o anlarla ilgili işyerini güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerden şüphelilerin Koç'un ofisini basıp, darp ettikleri belirlendi. Görüntülerden şüphelilerin, aldığı darbeyle düşen Koç'un yerdeyken de yumruklanıp, tekmelemeleri de yer alıyor.

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