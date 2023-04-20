AK Parti Milletvekili Mahir Ünal'dan konteyner kente bayram ziyareti | Video 20.04.2023 | 16:05 Çekmeköy Belediyesi, Kahramanmaraş depremi sonrası kardeş ilçe olarak belirlenen Afşin'de çalışmalarını sürdürürken, Ramazan ayının son günlerinde de büyük kardeşlik iftarı düzenledi. AK Parti Milletvekili Mahir Ünal ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz iftar öncesi konteyner kenti dolaşarak vatandaşlarla bayramlaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

6 Şubat depreminden etkilenen Kahramanmaraş Afşin ilçesi ile kardeşlik bağları kurarak bölgede çalışmalar yapan Çekmeköy Belediyesi 350 adetlik konteyner kenti ve 100 adetlik Kardeşlik Çarşısı'nı tamamlayıp ilçe sakinlerine teslim etti. Konteyner evlere yerleşen Afşin halkını ziyaret eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ilçe sakinlerinin bayramını kutlayıp içerisinde çikolata ve kolonya bulunan hediye kitlerini depremzedelere teslim ettiler.

Ziyaretler sırasında çocuklara oyuncakta dağıtan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar üzerine istişare de gerçekleştirdiler.

KARDEŞLİK İFTARINA BİNLERCE AFŞİNLİ KATILDI

Bölgede her gün 2 bin kişi için iftar ve sahur yemeği hazırlayan Çekmeköy Belediyesi düzenlediği kardeşlik iftarında binlerce Afşinliyle aynı sofrada bereketi paylaştı. Programa Afşin'de Koordinatör Vali olarak görev yapan Isparta Valisi Aydın Baruş da katıldı. İftar programı öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Poyraz, yaptığı selamlama konuşmasında, "Depremin ilk anından itibaren burada çalışmalar yapıyoruz. Mesai arkadaşlarımız, müdürlerimiz belediye başkan yardımcılarımız buradan hiç ayrılmadılar. Bugün geldiğimiz noktada söz verdiğimiz konteynerleri sizlere teslim etmiş olmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bugünde istedik ki aynı sofra etrafında buluşalım hasbihal edelim, bereketi paylaşalım. Konuşmamın başında belirtmiştim ilk andan itibaren buradaydık, bundan sonrada olacağız. Burada bize ihtiyaç kalmayana dek, sizler; başkanım artık her şey tamam biz sizden razıyız diyene kadarda burada olacağız inşallah" dedi. Selamlama konuşmalarının ardından Koordinatör Vali Aydın Baruş, Başkan Poyraz'a teşekkür belgesi ve plaketi takdim etti.