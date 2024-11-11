Video Yaşam Alanya’da feci kaza! Otomobil palmiye ağacına çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Alanya’da feci kaza! Otomobil palmiye ağacına çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Alanya’da feci kaza! Otomobil palmiye ağacına çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

11.11.2024 | 08:45

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin palmiye ağacına çarparak takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Alanya'nın Sugözü Mahallesi Zamanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mersin-Antalya yolunda Mersin istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki palmiye ağacına ve kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada araçta bulunan yolculardan Şaban Ocaklı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü A.Y ve diğer yolcular F.U. ile T.U. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Otomobilin palmiye ağacına çarptıktan sonra takla atıp sürüklenerek durduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası Mersin-Antalya yolu uzun süre trafiğe kapandı. Çekicilerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırması ile yol trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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