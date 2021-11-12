Video Yaşam Alanya’da Rus turist paraşütle çatıda asılı kaldı | Video
Alanya’da Rus turist paraşütle çatıda asılı kaldı | Video

Alanya’da Rus turist paraşütle çatıda asılı kaldı | Video

12.11.2021 | 13:58

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Antalya’nın Alanya ilçesinde, 800 metre yüksekliğindeki Yassı Tepe’nin zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli uçuş yapan Rus kadın turist Anna Levitova (26), kısa süre sonra iniş için alçaldığı sırada bir binanın çatı demirine asılı kaldı.

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Deniz seviyesinden 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe'ye saat 12.00 sıralarında, yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için gelen Rus turist Anna Levitova (26) kendisini boşluğa bıraktı.

Tekli uçuş yaparak bir süre havada süzülen Levitova, iniş için alçaldığı sırada rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti ve Kızlarpınarı Mahallesi Fatih Sokakta bulunan bir binanın çatı demirlerine asılı kaldı.

Levitova'nın düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile Rus kadını asılığı kaldığı yerden merdiven yardımıyla kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Rus turist özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Levitova'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve sağ ayak bileğinde kırık bulunduğu öğrenildi.

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