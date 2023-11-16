Alkollü sürücü otomobiliyle banka şubesine daldı | Video
Ankara’da alkolün etkisinde olduğu ileri sürülen bir sürücü banka şubesine girdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Alkollü sürücü otomobiliyle banka şubesine daldı | Video 16.11.2023 | 12:37
00:48
Elazığ’da yürekleri ağza getiren çatı onarımı | Video 16.11.2023 | 12:37
00:20
Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı | Video 16.11.2023 | 12:37
03:05
00:21
Yunanistan, lastik botun motorunu söküp, göçmenleri ölüme terk etti | Video 16.11.2023 | 11:21
02:10
03:36
İstanbul’da komşuların silahlı çöp atma kavgası kamerada | Video 16.11.2023 | 11:21
00:22
5 yıl hapsi istenen CZN Burak'ın yargılanmasına devam edildi | Video 16.11.2023 | 11:21
00:19
03:15
Zeytin hırsızlığı arttı, üreticiler nöbet tutmaya başladı | Video 16.11.2023 | 09:46
02:05
02:39
Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı | Video 16.11.2023 | 09:45
02:04
Park halindeki araçların aynalarına tekme atan adam böyle düştü | Video 16.11.2023 | 09:45
00:58
Otobüs tıklım tıklım doldu, yolcuya kızan şoför hareket etmedi | Video 16.11.2023 | 09:44
00:38
Nihal Candan Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı | Video 16.11.2023 | 09:45
00:30
"Germiciler” suç örgütü çökertildi | Video 16.11.2023 | 08:45
00:45
İstanbul’da beklenen sağanak başladı | Video 16.11.2023 | 08:34
00:13
Hindistan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü, 19 yaralı 15.11.2023 | 23:45
00:58
Porsuk Çayı’na düşen kadını ‘can simidi’ atarak böyle kurtardılar 15.11.2023 | 23:24
03:36
Polisin dikkati kediyi ölümden kurtardı 15.11.2023 | 21:37