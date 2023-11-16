Video Yaşam Alkollü sürücü otomobiliyle banka şubesine daldı | Video
Alkollü sürücü otomobiliyle banka şubesine daldı | Video

Alkollü sürücü otomobiliyle banka şubesine daldı | Video

16.11.2023 | 12:37

Ankara’da alkolün etkisinde olduğu ileri sürülen bir sürücü banka şubesine girdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, sabah 04:30 sıralarında Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde meydana geldi. İddialara göre alkollü bir sürücü, 06 CNM 481 plakalı otomobiliyle banka şubesine daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçtaki diğer kişinin kazayı hafif sıyırıklarla atlattığı aktarıldı. Kazaya karışan ve bir şirkete ait olduğu öğrenilen otomobil çekici ile banka şubesinden kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kazaya uğrayan banka şubesinde ise maddi hasar oluştu.
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