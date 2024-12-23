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Ambarlı Marport Limanı’nda geminin yan yatma anı kamerada | Video

Ambarlı Marport Limanı’nda geminin yan yatma anı kamerada | Video

23.12.2024 | 09:55

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Marport Limanı’nda su alan AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı. Gemi personeli denize atlayarak kaçarken, 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Geminin yan yatma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Beylikdüzü Ambarlı Marport Limanı'nda AMNAH isimli konteyner gemisi gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Geminin su aldığını gören personel denize atlayarak kaçarken, 1 kişi yaralandığı öğrenildi. Geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu da personel tahliye olduğu için geri döndü.

Öte yandan, geminin yan yatma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, geminin yan yattığı ve personelin koşarak kaçtığı görülüyor.

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