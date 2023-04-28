Video Yaşam Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda

28.04.2023 | 12:59

Açılışı 26 Nisan'da gerçekleştirilen Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahatin AA tarafından hazırlanan zaman atlamalı (time-lapse) 2 dakikalık video görüntüleri, güzergahtaki ilginç detayları gözler önüne seriyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla açılmıştı. Hat dün, ücretsiz yolcularıyla ilk seferini Ankara-Sivas ve Sivas-Ankara güzergahlarında gerçekleştirdi. Söz konusu hat ile Ankara ile Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşerken 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate indi.

Anadolu Ajansı ekiplerinin trende çektikleri görüntüler, zaman atlamalı çekim tekniğiyle 2 saat süren tren yolculuğunu 2 dakikada özetliyor. Görüntüler, Ankara'dan hareket eden trenin Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında beklemesinin ardından Sivas'a ulaşmasını özetliyor. Videoda, trenin kimi zaman 252 kilometre/saat hıza ulaştığı görülürken hat üzerinde inşa edilen tünellerden geçiş anları da yer alıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda 02:00
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda 28.04.2023 | 12:59
Türkiye’nin otomobili Togg ilk kez gelin arabası oldu | Video 07:52
Türkiye’nin otomobili Togg ilk kez gelin arabası oldu | Video 28.04.2023 | 11:24
Devasa hortumun denizden su çektiği anlar kamerada | Video 02:16
Devasa hortumun denizden su çektiği anlar kamerada | Video 28.04.2023 | 11:24
İBB Şehir Hatları çalışanlarından siren çalma eylemi | Video 03:20
İBB Şehir Hatları çalışanlarından siren çalma eylemi | Video 28.04.2023 | 11:09
Depremzedeler için yapılan Özbek evlerinde son durum böyle görüntülendi | Video 03:01
Depremzedeler için yapılan Özbek evlerinde son durum böyle görüntülendi | Video 28.04.2023 | 11:09
Turfanda ’siyah inci’de hasat zamanı | Video 05:43
Turfanda 'siyah inci'de hasat zamanı | Video 28.04.2023 | 10:43
İzmir’deki lüks sitede meydana gelen yangının çıkış anı kamerada | Video 00:45
İzmir'deki lüks sitede meydana gelen yangının çıkış anı kamerada | Video 28.04.2023 | 10:34
Avcılar’da bina yıkım sırasında çöktü; bitişiğindeki bina zarar gördü | Video 06:04
Avcılar'da bina yıkım sırasında çöktü; bitişiğindeki bina zarar gördü | Video 28.04.2023 | 09:47
Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 00:43
Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 28.04.2023 | 09:34
Çöp konteyneri faciaya neden oluyordu | Video 03:44
Çöp konteyneri faciaya neden oluyordu | Video 28.04.2023 | 09:34
Araçlarını sıkıştıran tır sürücüsüne böyle saldırdılar | Video 00:31
Araçlarını sıkıştıran tır sürücüsüne böyle saldırdılar | Video 28.04.2023 | 09:34
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:41
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.04.2023 | 09:40
Amasya’da otomobil sulama kanalına uçtu, anne ve oğlu öldü kızı yaralı | Video 00:25
Amasya'da otomobil sulama kanalına uçtu, anne ve oğlu öldü kızı yaralı | Video 28.04.2023 | 09:31
Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı | Video 01:08
Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı | Video 28.04.2023 | 09:28
Araçlarını sıkıştıran tır sürücüsüne böyle saldırdılar | Video 00:31
Araçlarını sıkıştıran tır sürücüsüne böyle saldırdılar | Video 28.04.2023 | 09:28
Antalya nisan ayında beyaza büründü, kar kalınlığı 10-15 santimetreyi buldu | Video 03:19
Antalya nisan ayında beyaza büründü, kar kalınlığı 10-15 santimetreyi buldu | Video 28.04.2023 | 09:13
Antalya nisan ayında beyaza büründü, kar kalınlığı 10-15 santimetreyi buldu | Video 03:19
Antalya nisan ayında beyaza büründü, kar kalınlığı 10-15 santimetreyi buldu | Video 28.04.2023 | 09:12
Sudan’dan 170 türk vatandaşı askeri kargo uçağı ile Türkiye’ye getirildi | Video 05:04
Sudan'dan 170 türk vatandaşı askeri kargo uçağı ile Türkiye'ye getirildi | Video 28.04.2023 | 08:45
6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı | Video 01:17
6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı | Video 28.04.2023 | 08:59
Artvin’de 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:41
Artvin’de 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 28.04.2023 | 08:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA