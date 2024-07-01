Video Yaşam Anne-babalar dikkat! Tabletler, çocuğunuzun psikolojisini nasıl etkiliyor? İşte tabletten öncesi ve sonrası | Video
Anne-babalar dikkat! Tabletler, çocuğunuzun psikolojisini nasıl etkiliyor? İşte tabletten öncesi ve sonrası | Video

Anne-babalar dikkat! Tabletler, çocuğunuzun psikolojisini nasıl etkiliyor? İşte tabletten öncesi ve sonrası | Video

01.07.2024 | 15:13

Bir annenin, "Çocuğuma tablet almadan önceki ve tablet aldıktan sonraki hali" diye paylaştığı video, internette tekrar viral oldu. Tablet kullanmayan çocuğun, oldukça neşeli, enerjik halleri, tablet kullanmaya başladıktan sonra kendisini sinirli, mutsuz bir ruh haline bırakıyor. Ebeveynlerin olduça dikkatli olması gerektiğini belirten uzmanlar, çocukların dijital dünyadan kopmamalarını fakat bunun sosyal hayatın yerine kesinlikle geçmemesi gerektiğini savunuyor.

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