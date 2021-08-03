Video Yaşam Antalya Manavgat'ta orman yangını bölgesinden yürek yakan görüntüler! 61 yıllık cami küle döndü

Antalya Manavgat'ta orman yangını bölgesinden yürek yakan görüntüler! 61 yıllık cami küle döndü

Antalya Manavgat'ta orman yangını bölgesinden yürek yakan görüntüler! 61 yıllık cami küle döndü
03.08.2021 | 09:48

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Son dakika haberleri... Antalya Manavgat ilçesindeki yangında Sevinç Mahallesi'ndeki 61 yıllık Sevinç Camisi küle döndü.

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