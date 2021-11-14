Antalya'da aynı markette bir yılda ikinci kaza! | Video

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Antalya'nın Serik ilçesinde ışıklı kavşakta bir otomobile çarpan otomobil, sonrasında markete girdi. Market işletmecisi Hüseyin Tekinaslan, 1 yılda 2 kez dükkanına araç girmesinden yakındı.
Kaza, gece saatlerinde Antalya - Alanya D-400 karayolu Kadıoğlu kavşağında meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki sürücüsü belli olmayan otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak geçtiği sırada plakası belirlenemeyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan Hüseyin Tekinaslan'a ait marketin panjur ve camlarını kırarak dükkanın içine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazadan yaklaşık 2-3 dakika önce market çalışanlarının dükkanı kapatmasının ardından meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerinde 200 bin lira civarında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Market işletmecisi Hüseyin Tekinaslan, Gece saat 01.45 sıralarında kaza meydana geldi. Antalya istikametinden gelen bir araç hızla gelirken kırmızı ışıkta geçmeye kalkınca kavşakta başka bir araca çarparak bizim iş yerimize girdi. Bu bir yıl içerisinde ikinci defa oldu. İlk kaza ölümlüydü. Bu cadde üzerinde sürekli bu tür kazalar oluyor. Daha önce de komşularımızın iş yerlerine araç girdi. Bu kavşakta tedbir alınması gerekir. Tüm Türkiye'nin trafiği buradan akıyor dedi.