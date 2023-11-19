Video Yaşam Antalya'da dalgalar sahile vurdu: Fırtına balıkçı teknelerini batırdı | Video
Antalya'da dalgalar sahile vurdu: Fırtına balıkçı teknelerini batırdı | Video

Antalya'da dalgalar sahile vurdu: Fırtına balıkçı teknelerini batırdı | Video

19.11.2023 | 09:56

Meteoroloji tarafından şiddetli fırtına beklentisi sebebiyle sarı ve turuncu uyarı verilen Antalya'da limanda demirleyen bir balıktı teknesi ve bir fiber tekne fırtına sebebiyle battı. Side Limanı'nda teknesi bulunan tur ve balıkçı teknesi sahipleri teknelerinin başında nöbet tutmaya başladı.

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Antalya genelinde saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkması beklenen ve turuncu uyarı verilen fırtına, sağanak yağmur gece saatlerinde Manavgat ilçesinde kendini gösterdi. Akşam saatlerinde D 400 karayolunda ağaçların devrilmesine sebep olan fırtına gece saatlerinde Side Mahallesinde limanda etkili oldu. Limanda bağlı halde bulunan bir balıkçı teknesi ile fiber bot yürüyüş yolunun geçen dalalar sebebiyle battı. Durumu haber alan diğer teknelerin sahipleri de teknelerini korumak için limana geldi. Fırtınanın gece boyu devam etmesi bekleniyor.
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