Antalya'da dalgalar sahile vurdu: Fırtına balıkçı teknelerini batırdı | Video
Meteoroloji tarafından şiddetli fırtına beklentisi sebebiyle sarı ve turuncu uyarı verilen Antalya'da limanda demirleyen bir balıktı teknesi ve bir fiber tekne fırtına sebebiyle battı. Side Limanı'nda teknesi bulunan tur ve balıkçı teknesi sahipleri teknelerinin başında nöbet tutmaya başladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:24
01:39
İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 19.11.2023 | 08:36
03:04
02:04
Mersin'de yıldırım düşme anı kamerada | Video 19.11.2023 | 08:36
02:14
Bağcılar’da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 19.11.2023 | 08:36
01:21
Kalp krizi geçiren vatandaş için ambulans helikopter havalandı | Video 18.11.2023 | 16:05
00:39
Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı: 1 ölü | Video 18.11.2023 | 16:05
03:36
00:51
Şişli'de 12 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheliyi dövmesi ele verdi | Video 18.11.2023 | 14:55
01:27
01:19
Fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok oldu! | Video 18.11.2023 | 14:52
07:59
04:32
Edirne'de kuvvetli rüzgar TIR devirdi | Video 18.11.2023 | 14:28
00:57
Futbolcular birbirine girdi! Hakemler bile ayıramadı | Video 18.11.2023 | 14:36
01:05
Satışa hazır halde paketlenmiş… İşte böyle yakaladılar | Video 18.11.2023 | 14:35
02:35
Yollar, dakikalar içerisinde dereye döndü | Video 18.11.2023 | 14:28
00:21
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 18.11.2023 | 14:23
00:10
03:01
Sultangazi'de hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video 18.11.2023 | 11:40