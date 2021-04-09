Antalya'da midibüsün polis aracına çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da ara sokaktan caddeye çıkış yapan bir otele ait servis midibüsü, göreve giden polis ekip arabasına çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan araçta bulunan polis memuru Erkan Y., boyun kısmından aldığı darbe ile yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, 1 Nisan günü saat 01.20 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgesinde bulunan bir olaya gitmek üzere yola çıkan 07 A 7666 ekip arabasına, ara sokaktan caddeye çıkan ve bir otele ait servis midibüsü çarptı. Kaza anında kontrolden çıkan polis aracı, güçlükle durabildi. Kazada ekip aracı içinde bulunan polis memuru Erkan Y., boyun kısmından yaralandı. İlk müdahalesi ekip arkadaşı tarafından yapılan Erkan Y. daha sonra ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.



Kaza sonrası servis sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

