Video Yaşam Antalya'da tur midibüsü devrildi, 7 turist yaralandı | Video
Antalya'da tur midibüsü devrildi, 7 turist yaralandı | Video

Antalya'da tur midibüsü devrildi, 7 turist yaralandı | Video

11.04.2022 | 12:18

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Antalya'da Kapadokya'ya giden ABD'li turistleri taşıyan tur midibüsü, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan 7 turist hastaneye götürüldü.

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Kaza saat 10.30 sıralarında Akseki'nin Geriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya giden ABD'li turistleri taşıyan 34 ESR 789 plakalı midibüsün sürücüsü Osman Furtuna, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, şarampole devrildi. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü.

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