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OTOMATİK OYNAT
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Antalya'da tur midibüsü devrildi, 7 turist yaralandı | Video 11.04.2022 | 12:18
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Feci kaza kamerada! Otomobil aydınlatma direğine çarptı | Video 11.04.2022 | 11:24
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Arnavutköy’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 11.04.2022 | 11:52
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Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı | Video 11.04.2022 | 11:39
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Apartman dairesinde uyuşturucu ticaretine baskın | Video 11.04.2022 | 11:00
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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video 11.04.2022 | 11:01
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Büyükçekmece'de mazgal hırsızları yakalandı | Video 11.04.2022 | 10:59
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Zap Suyu’nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar | Video 11.04.2022 | 10:55
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Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında | Video 11.04.2022 | 10:42
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ATV CANLI YAYIN izle! Müge Anlı 11 Nisan 2022 Pazartesi atv izle | Video 11.04.2022 | 10:18
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Kaçak kripto para üretimine baskın | Video 11.04.2022 | 10:07
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Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar | Video 11.04.2022 | 10:07
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Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada | Video 11.04.2022 | 10:07
Antalya'da Kapadokya'ya giden ABD'li turistleri taşıyan tur midibüsü, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan 7 turist hastaneye götürüldü.
Kazada yaralanan 7 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü.