Antalya’da yoldan çıkan otobüs şarampole çarptı: 10 yaralı | Video 11.06.2023 | 15:51 Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampolde toprak yığınına çarptı. Kazada 10 yolcu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 14.00 sıralarında Korkuteli- Denizli karayolunun 23'üncü kilometresindeki Saksağan Beli mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Filiz Ceylan (50) yönetiminde bulunan Denizli'den Antalya'ya doğru gelmekte olan Pamukkale firmasına ait otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otobüs şarampolde bulunan toprak yığınına vurarak durabildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 yolcunun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kazada ağır yaralanan olmazken bazı yolcular kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otobüste 25'i yolcu 28 kişinin olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme başlattı.