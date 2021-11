Apartman görevlisi pandemide ‘Go kart’ arabası yaptı

Adana’da yaşayan apartman görevlisi Asım Gürgen, pandemi döneminde evde sıkılınca ‘Go kart’ arabası yaptı.

Merkez Çukurova ilçesi, Mahfessığmaz Mahallesi'nde apartman görevlisi Asım Gürgen (45), pandemi döneminde canı sıkıldığı için 'Go kart' arabası yapmaya karar verdi. İnternet üzerinden video izleyen Gürgen, kendi imkanlarıyla arabayı üretmeye başladı.Önce arabanın şasesini hazırlayan Gürgen, ardından internet üzerinden otomatik şanzıman motor sipariş etti. Motor gelince de araca monte eden Gürgen, ardından ince ayarlarını yaptı ve sürüşe hazır hale getirdi. Yaklaşık 7 bin liraya mal ettiği 'Go kart' arabasını trafiğe kapalı alanlarda süren Gürgen, aracına aynı zamanda plaka taktı.Asım Gürgen, aracını görenlerin şaşırdığını söyledi. Gürgen, aracının diferansiyel sisteminin ileri ve geri olduğunu belirterek, "Pandemide evde dururken sıkıldık ondan sonra başladım. İnternetten gördüm ve merak ettim. İzin günlerimde yavaş yavaş yaptım ve yaklaşık 1 buçuk yıl sürdü.7 bin liraya mal oldu. Görenler merak ediyor ve şaşırıyor. Apartmanın bodrum katında yaptım hepsini" diye konuştu.Trafiğe kapalı alanlarda aracı sürdüğünü aktaran Gürgen, "Köy yerlerinde veya trafiğe kapalı alanlarda kullanılabilir. 40-45 kilometre hız yapıyor. Bunu satsam ikinci bir defa yapmaya kalkışsam daha iyisi ve daha kısa sürede tamamlarım. Hiç kaynak yapmayı bilmiyordum ama araba üzerinde kaynak yapmayı öğrendim. Motorunu ve lastiklerini dışarıdan aldım gerisini ben yaptım. Yerli otomobilimizde geliyor, Türk insanına imkan verilirse her şeyi yapabilir."