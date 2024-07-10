Video Yaşam Araçlarında uyuşturucu ele geçen 2 kişi tutuklandı | Video
Araçlarında uyuşturucu ele geçen 2 kişi tutuklandı | Video

Araçlarında uyuşturucu ele geçen 2 kişi tutuklandı | Video

10.07.2024 | 16:27

Samsun'da polisin takibi sonucu 570 gram metamfetamin ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde Ç.Ö.(26) ile M.K.(23) adlı kadının içinde bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 560 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.Ö. ve M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ç.Ö. ve M.K. tutuklanacak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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