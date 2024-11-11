Video Yaşam Ardahan'da Kura Nehri buz tuttu | Video
Ardahan'da Kura Nehri buz tuttu | Video

Ardahan'da Kura Nehri buz tuttu | Video

11.11.2024 | 09:39

Ardahan'da soğuk hava etkisini artırdı. Hava sıcaklığı ise eksi 9 dereceye kadar düştü. En düşük sıcaklık Göle'de ölçülürken ilçedeki Kura Nehri'nin yüzeyi dondu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yurdun doğusunu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, buzlanmayı da beraberinde getirdi. Ardahan'da etkili olan soğukların ardından Kura Nehri'nin yüzeyi, buz tuttu. Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 9, kent merkezinde ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, buzla kaplandı. Geçen yıllara göre daha erken donan Kura Nehri'nin etrafında bulunan yüksek dağlar ise karla kaplı. Kent merkezinde de araçların camları buz tuttu.

"KURA NEHRİ KIŞIN HABERCİSİ"
Kura Nehri'nde yüzeyin hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte donmaya başladığını söyleyen Serhat Şuay, "Son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kura nehrinin yüze dondu. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle araçlar çalışmıyor. Şu anda kazak, mont, bot ve yün elbiseler giyerek kendimizi koruyabiliyoruz. Allah yardımcımız olsun, çünkü kış erken geldi diyebiliriz'' dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Marmaray’da güvenlik görevlisi, kendisine saldıran sarhoş adamı bacağından vurdu | Video 01:58
Marmaray’da güvenlik görevlisi, kendisine saldıran sarhoş adamı bacağından vurdu | Video 11.11.2024 | 10:36
Takipçi sayısının 500 binin üzerine çıkmasını vatandaşlara künefe dağıtarak kutladı | Video 02:21
Takipçi sayısının 500 binin üzerine çıkmasını vatandaşlara künefe dağıtarak kutladı | Video 11.11.2024 | 09:39
Ardahan’da Kura Nehri buz tuttu | Video 04:15
Ardahan'da Kura Nehri buz tuttu | Video 11.11.2024 | 09:39
Ticaret Bakanlığı Gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmıyor | Video 01:37
Ticaret Bakanlığı Gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmıyor | Video 11.11.2024 | 09:39
Ters yönden giderek ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 00:19
Ters yönden giderek ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 11.11.2024 | 08:45
Alanya’da feci kaza! Otomobil palmiye ağacına çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 02:20
Alanya’da feci kaza! Otomobil palmiye ağacına çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 11.11.2024 | 08:45
16 ildeki Kuyu-37 operasyonlarında örgüt üyesi 270 şüpheli yakalandı | Video 01:19
16 ildeki “Kuyu-37” operasyonlarında örgüt üyesi 270 şüpheli yakalandı | Video 11.11.2024 | 08:45
Ankara’da sokak ortasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 00:31
Ankara'da sokak ortasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 11.11.2024 | 08:45
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı 3’üncü soruda soruyu yanlış anladı! Milyoner’de geceye damga vuran o an! 02:46
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı 3’üncü soruda soruyu yanlış anladı! Milyoner’de geceye damga vuran o an! 10.11.2024 | 21:40
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı 3’üncü soruda soruyu yanlış anladı! Milyoner’de geceye damga vuran o an! 01:53
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı 3’üncü soruda soruyu yanlış anladı! Milyoner’de geceye damga vuran o an! 10.11.2024 | 21:38
Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin’in katil zanlısıyla karşılaştığı anlar kamerada | Video 04:09
Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in katil zanlısıyla karşılaştığı anlar kamerada | Video 10.11.2024 | 16:08
Motosikletlerin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı | Video 01:03
Motosikletlerin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı | Video 10.11.2024 | 15:49
Narin’in babası Arif Güran A Haber’de! Kızımı Nevzat katletti! | Video 32:05
Narin'in babası Arif Güran A Haber'de! "Kızımı Nevzat katletti!" | Video 10.11.2024 | 15:00
Dedektör köpek kokladı, araçta uyuşturucu çıktı | Video 00:59
Dedektör köpek kokladı, araçta uyuşturucu çıktı | Video 10.11.2024 | 14:55
İstanbul’da motosikletli grup otomobillere rahat vermedi: Manevra yapıp, önlerine kırdı | Video 02:02
İstanbul’da motosikletli grup otomobillere rahat vermedi: Manevra yapıp, önlerine kırdı | Video 10.11.2024 | 14:24
Trafikte dehşet anları! Kilometrelerce takip edip geri manevra yaparak araca böyle çarptı | Video 02:16
Trafikte dehşet anları! Kilometrelerce takip edip geri manevra yaparak araca böyle çarptı | Video 10.11.2024 | 14:24
Kadıköy’de İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı | Video 03:13
Kadıköy’de İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı | Video 10.11.2024 | 13:28
Pendik’te drift atan sürücü park halindeki araca böyle çarptı | Video 01:04
Pendik’te drift atan sürücü park halindeki araca böyle çarptı | Video 10.11.2024 | 13:28
Cinnet getiren baba, oğlu ve damadını yaralayarak otomobilini yaktı | Video 01:27
Cinnet getiren baba, oğlu ve damadını yaralayarak otomobilini yaktı | Video 10.11.2024 | 13:10
Hem çelik kasayı hem de kasayı açmak için alet kutusunu böyle çaldı | Video 01:00
Hem çelik kasayı hem de kasayı açmak için alet kutusunu böyle çaldı | Video 10.11.2024 | 12:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA