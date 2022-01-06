Video Yaşam Ardahan'da skandal görüntü! Yakaladıkları tilkiye işkence yaptılar...
Ardahan'da skandal görüntü! Yakaladıkları tilkiye işkence yaptılar...

Ardahan'da skandal görüntü! Yakaladıkları tilkiye işkence yaptılar...

06.01.2022 | 15:47

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Ardahan'da yakaladıkları tilkiye işkence eden, görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ardahan'da çekildiği yerleşim birimi belli olmayan görüntülerde, 1'i kadın 3 kişi yakaladıkları tilkiye işkence ederken görüntüleri de kayda aldı. Görüntülerde bir kişi tilkiyi elinde tutarken, bir başkası ayağına ip bağlıyor, bir kadın da tilkiye vurmaya çalışıyor. Bu görüntüler sosyal medya hesaplarından yayınlandı.


Konuyla ilgili valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada 5 Ocak 2022 Çarşamba günü bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğu tespit edilmiş olup, yapılan çalışmalar doğrultusunda; bahse konu videodaki tilkiye kötü muamelede bulunan şahısların kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiş Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgilendirilerek adli işlem süreci de başlatılmıştır. Ayrıca, kötü muameleye maruz kalan tilkinin doğal hayata bırakılması sağlanmıştır denildi.

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