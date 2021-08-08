Video Yaşam Arkadaşını "sel geliyor" diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi selde kayboldu | Video

Arkadaşını "sel geliyor" diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi selde kayboldu | Video

Arkadaşını
08.08.2021 | 12:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kozan’da fırtına çatı uçurdu | Video 01:05
Kozan’da fırtına çatı uçurdu | Video 08.08.2021 | 21:24
Motosikletli gencin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 00:18
Motosikletli gencin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 08.08.2021 | 20:00
Samandağ’da denizde yunus şöleni | Video 01:02
Samandağ'da denizde yunus şöleni | Video 08.08.2021 | 19:11
Son dakika: İzmir’de servis şarampole yuvarlandı | Video 00:26
Son dakika: İzmir'de servis şarampole yuvarlandı | Video 08.08.2021 | 18:22
Meteoroloji uyarmıştı! Mardin’in Nusaybin ilçesinde toz fırtınası etkili oldu... Kapı ve pencereler kapalı kaldı | Video 00:56
Meteoroloji uyarmıştı! Mardin'in Nusaybin ilçesinde toz fırtınası etkili oldu... Kapı ve pencereler kapalı kaldı | Video 08.08.2021 | 17:57
Dalaman’da çıkan yangına müdahale ediliyor | Video 00:11
Dalaman'da çıkan yangına müdahale ediliyor | Video 08.08.2021 | 17:03
Esenyurt’ta korkutan yangın | Video 01:25
Esenyurt'ta korkutan yangın | Video 08.08.2021 | 16:23
MSB’den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip | Video 00:53
MSB’den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip | Video 08.08.2021 | 16:23
Son dakika! Dalaman’da yeni yangın! Havalimanına yakın noktada dumanlar yükseliyor | Video 00:29
Son dakika! Dalaman’da yeni yangın! Havalimanına yakın noktada dumanlar yükseliyor | Video 08.08.2021 | 16:22
Ankara’da bir inşaatın istinat duvarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı | Video 01:20
Ankara'da bir inşaatın istinat duvarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı | Video 08.08.2021 | 15:29
İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü böyle soydular | Video 01:44
İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü böyle soydular | Video 08.08.2021 | 15:29
Alevlerin küle çevirdiği Kalemler’de şok manzara! CHP’li Başkan, villasını dozerlerle korudu | Video 00:24
Alevlerin küle çevirdiği Kalemler'de şok manzara! CHP'li Başkan, villasını dozerlerle korudu | Video 08.08.2021 | 15:22
Kibariye’nin uçuşan eteğine, eşinden masa örtülü önlem | Video 00:13
Kibariye'nin uçuşan eteğine, eşinden masa örtülü önlem | Video 08.08.2021 | 14:35
Taksi durağına saldırı anları kameraya yansıdı | Video 01:00
Taksi durağına saldırı anları kameraya yansıdı | Video 08.08.2021 | 14:25
Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada | Video 01:39
Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada | Video 08.08.2021 | 14:07
Gaz kaçıran piknik tüpü, sigaranın ateşlenmesiyle bomba gibi patladı | Video 06:34
Gaz kaçıran piknik tüpü, sigaranın ateşlenmesiyle bomba gibi patladı | Video 08.08.2021 | 13:49
15 kişinin öldüğü kazada yaşadığı dehşeti anlattı | Video 02:00
15 kişinin öldüğü kazada yaşadığı dehşeti anlattı | Video 08.08.2021 | 13:49
Ülke genelinde eş zamanlı Aranan Şahıslar Uygulaması: Toplamda bin 350 şahıs yakalandı | Video 02:04
Ülke genelinde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Uygulaması": Toplamda bin 350 şahıs yakalandı | Video 08.08.2021 | 13:32
Ankara’da bir inşaatın istinat duvarı çöktü | Video 01:03
Ankara'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü | Video 08.08.2021 | 13:32
Arkadaşını sel geliyor diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi selde kayboldu | Video 03:49
Arkadaşını "sel geliyor" diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi selde kayboldu | Video 08.08.2021 | 12:54

Erzurum’un İspir ilçesinde Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelinde üç gün önce şiddetli yağmur sonrası gelen selde kaybolan işçi Mustafa Aksöyek’in yanındaki arkadaşı o anları anlattı. Kendisini 'sel geliyor' diye uyarmak için Aksöyek'in tünelde yanına geldiğini ifade eden Mustafa Solmaz, arkadaşının sayesinde tüneldeki selden saniyelerle kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde üç gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi'ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek'i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi arıyor.

Kayıp işçi ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Mustafa Aksöyek selin geldiğini anlayınca tünelde çalışan arkadaşı Mustafa Solmaz'ın yanına giderek 'sel geliyor tünelden çıkalım' dedi. İki arkadaş tünelden çıkmaya çalışırken saniye farkıyla Mustafa Solmaz selden kurtuldu. Arkadaşını kurtaran Mustafa Aksöyek ise aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu.

"Sel bir bina büyüklüğünde tünele geldi"
Selden 3 saniye ile kurtulduğunu ifade eden Muhammet Solmaz, "Mustafa beni uyarmak için aşağı inmiş. O sırada lambalar yanıp sönüyordu ben de yukarı çıkıyordum. O sırada bana su pompasını kapat dedi ben de geri dönüp kapattım. Yukarı çıktık. Bana 'Muhammet abi dışarıda yağmur var sel gelebilir dışarı çıkalım' dedi. Ben de ona niye kapatmak için geri gönderdin 10-15 dakika zaman geçti dedim. Sonra yan yana yukarı hızlı bir şekilde çıktık. Tam ortaya geldiğimizde çavuş tünele su geliyor hızlı hareket edelim dedim. Benden sigara aldı, 15 metre gerimde kaldı. Acele et diye seslendim ama bana güldü sanki çıkmak istemiyormuş gibi hissettim. Ben yavaşladım bana yaklaşsın diye. Tünel karanlıktı ben de çavuş normalde karanlık olmaz şimdi neden karanlık dedim o da bana yağmur yağıyor, şimşek çakıyor ondan karanlık dedi. Ben de o zaman acele edelim dedim. Güldü yine bana. Tam tünelin çıkışına adım attığım andan dereden bir sel geldi. Tünele çarptığı andan bir bina büyüklüğündeydi. Ben adım atmamla 3 saniye için de tüneli sel vurması bir oldu. Arkama dahi bakamadım. O tünelin içindeydi. Kardeşim gitti. Ben yukarı çıktığımı dahi hatırlamıyorum, bağırıyormuşum etrafa yardım edin kardeşim içeride diye" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA