Video Yaşam Arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken 5 metreden düştü! O anlar kamerada | Video
Arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken 5 metreden düştü! O anlar kamerada | Video

Arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken 5 metreden düştü! O anlar kamerada | Video

26.04.2025 | 14:36

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken korkuluklara çıkan ve dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşen M.D.A. adlı erkek çocuk yaralandı. Olay anı, kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Dicle Nehri kenarında meydana geldi. M.D.A. arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken korkulukların üzerine çıktı. Dengesini kaybeden M.D.A., yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Cizre Belediyesi Dalgıç Gözlem Noktası yakınında olduğu için dalgıç ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.D.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı, çevredeki kamera tarafından görüntülendi.

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