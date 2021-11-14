Video Yaşam Arnavutköy'de kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de kaza: 3 yaralı

Arnavutköy'de kaza: 3 yaralı

14.11.2021 | 09:10

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ARNAVUTKÖY'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kaza dün akşam 18.00 sıralarında İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi ve İstanbul Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Vahdet Kotal yönetimindeki otomobil ile Resul Teyfur yönetimindeki hafif ticari çarpıştı. Ardından Oktay Taha Şişman yönetimindeki otomobilde kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunanlardan 3'ü yaralandı. Yaralılardan 2'si araç içinde sıkışınca yardımlarına çevredeki vatandaşlar koştu. Araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmakta zorlanan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kaza yapan araçlarda sıkışan 2 yaralı sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıları ilk müdahaleyi kaza yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra 4 yaşındaki Nehir İsra, Oktay Taha Şişman ve Vahdet Kotal'ı, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirdi.

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