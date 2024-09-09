Video Yaşam Aşiret düğününde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 150 bin TL para takıldı | Video
Aşiret düğününde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 150 bin TL para takıldı | Video

Aşiret düğününde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 150 bin TL para takıldı | Video

09.09.2024 | 10:54

Hakkari’deki Jirki aşireti kanaat önderlerinden Şakir Adıyaman'ın oğlu için iki gün iki gece süren görkemli düğünde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 150 bin lira para takıldı.

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Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Çanaklı köyünde ikamet eden Jirkii aşireti kanaat önderi Şakir Adıyaman'ın oğlu Serdar Adıyaman ile Dilan Çiftçi çifti, dillere destan bir düğün töreni ile dünya evine girdi. Dilan ile Serdar çiftinin düğün törene aşiret liderleri, kanaat önderleri, il, ilçe, belde belediye başkanları, askeri erken, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yurt içinden ve yurt dışından binlerce davetli katıldı.
Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin geleneklerine uygun olarak takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin söylenip taktıkları para miktarının ifade edildiği düğünde, masaya konulan para balyaları yaklaşık 15 kişi tarafından sayıldı. Sayma işleminin ardından takılan paranın 5 milyon 150 bin TL olduğu açıklandı. Geline ise 5 kilo altın takıldığı belirtildi.

Damadın babası kanat önderi Şakir Adıyaman, gerek düğünlerde gerekse taziyelerde olan birlik ve beraberlik ruhunun geçmişten gelen bir kültür olduğunu belirterek, "Düğünümüze iştirak eden tüm davetlilere teşekkür ederim" dedi.

Damadın sağdıcı iş adamı Mikail Adıyaman ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek, "Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz" dediler.
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