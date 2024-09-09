Aşiret düğününde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 150 bin TL para takıldı | Video
Hakkari’deki Jirki aşireti kanaat önderlerinden Şakir Adıyaman'ın oğlu için iki gün iki gece süren görkemli düğünde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 150 bin lira para takıldı.
Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin geleneklerine uygun olarak takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin söylenip taktıkları para miktarının ifade edildiği düğünde, masaya konulan para balyaları yaklaşık 15 kişi tarafından sayıldı. Sayma işleminin ardından takılan paranın 5 milyon 150 bin TL olduğu açıklandı. Geline ise 5 kilo altın takıldığı belirtildi.
Damadın babası kanat önderi Şakir Adıyaman, gerek düğünlerde gerekse taziyelerde olan birlik ve beraberlik ruhunun geçmişten gelen bir kültür olduğunu belirterek, "Düğünümüze iştirak eden tüm davetlilere teşekkür ederim" dedi.
Damadın sağdıcı iş adamı Mikail Adıyaman ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek, "Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz" dediler.
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