Ataşehir'de hız kavgası: Satır ve bıçakla dükkan bastı! | Video
Ataşehir'de bir grup saldırgan, cadde üzerinde araçla hız yaparak ilerledikleri için kendilerini uyaran esnafın dükkanını satır ve bıçaklarla bastı. Tarafları ayırmak isteyen çevredeki vatandaşları ise darp ettiler. Olayda boğazına satır darbesi alan 1 kişi olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.
"ELLERİNDE SATIR VE SOPALAR VARDI"
Konuya ilişkin konuşan çevre esnafı Abdurrahman Ormanlı, "Araç Sokak içerisinden hızlı gidiyordu. Yan komşumuz da Araç sahibine hız yapmaması konusunda uyardı. Sözlü bir tartışma yaşandı. Şahıslar buradan ayrıldı ve kısa süre sonra 4-5 kişi tekrar geldiler ellerinde satır ve sopalar vardı. Arkadaşlarımızı darp ettiler. Ellerinde satır ve bıçakları olduğu için ayıramadık. Biz kalabalık olmaya başlayınca onlar da olay yerinden ayrıldı. 4 kişi yaralandı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı" dedi.
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