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OTOMATİK OYNAT
00:39
Hatay’da alışveriş merkezinin teras katındaki kafede yangın çıktı! | Video 06.05.2022 | 11:24
03:24
Metruk binadaki hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı | Video 06.05.2022 | 11:24
05:38
Küçükçekmece’de sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı | Video 06.05.2022 | 11:19
02:34
01:02
Nesli tükenmekte olan su samurları Kahramanmaraş'ta görüntülendi | Video 06.05.2022 | 11:06
00:42
Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı | Video 06.05.2022 | 10:56
08:13
Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler | Video 06.05.2022 | 10:31
01:00
Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu | Video 06.05.2022 | 10:47
01:16
11:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 06.05.2022 | 10:36
01:19
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı... Görenleri hayrete düşürdü | Video 06.05.2022 | 10:31
01:34
Seyir halindeki motosikletten düşen yolcu yaralandı | Video 06.05.2022 | 09:37
03:02
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800 bin TL'lik kablo çalıp güvenlik kameralarını kırdılar | Video 06.05.2022 | 09:44
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Satışa hazır uyuşturucularla yakalandılar | Video 06.05.2022 | 09:24
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İstanbul Bağcılar'daki yangın sonrası patlama anı kamerada! 06.05.2022 | 08:29
atv Müge Anlı 6 Mayıs 2022 Cuma canlı yayınını izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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