Video Yaşam Avcılar'da deprem anları kamerada | Video
Avcılar'da deprem anları kamerada | Video

Avcılar'da deprem anları kamerada | Video

25.04.2025 | 12:55

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Avcılar'da da deprem anında iş yerlerinde bulunan vatandaşların can havliyle kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Deprem anı ayrı ayrı birçok iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden birinde bir binanın önünde bulunan oyun grubundaki salıncakların kendiliğinden sallandığı görülüyor. Başka bir görüntü de ise berber salonunda tıraş olan vatandaşların sarsıntı anında can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Mağaza ve kafeteryalarda depreme yakalananlar da ne yapacaklarını şaşırırken bir kişinin kolona sarılarak tutunmaya çalışması dikkat çekti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te 6.2’lik depremde hasar alan 3 bina boşaltıldı | Video 08:29
Fatih'te 6.2'lik depremde hasar alan 3 bina boşaltıldı | Video 25.04.2025 | 13:16
Avcılar’da deprem anları kamerada | Video 05:25
Avcılar'da deprem anları kamerada | Video 25.04.2025 | 12:55
SON DAKİKA: Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama! | Video 01:25
SON DAKİKA: Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama! | Video 25.04.2025 | 12:52
Ayağına kereste düşürdü, hırsızlığa devam etti! O anlar kameraya yansıdı | Video 04:21
Ayağına kereste düşürdü, hırsızlığa devam etti! O anlar kameraya yansıdı | Video 25.04.2025 | 12:52
Osmaniye’de 9’u öğrenci 11 kişi kazada yaralandı! O anlar kamerada | Video 00:21
Osmaniye'de 9'u öğrenci 11 kişi kazada yaralandı! O anlar kamerada | Video 25.04.2025 | 12:31
Midibüste mahsur kalan çocukları itfaiyeciler omuzlarında taşıdı | Video 00:23
Midibüste mahsur kalan çocukları itfaiyeciler omuzlarında taşıdı | Video 25.04.2025 | 11:48
İzmir’de terör operasyonu; 4 gözaltı | Video 00:30
İzmir'de terör operasyonu; 4 gözaltı | Video 25.04.2025 | 11:47
Öğretmeni darbeden 2 şüpheli adliyede | Video 01:17
Öğretmeni darbeden 2 şüpheli adliyede | Video 25.04.2025 | 11:26
Dehşete düşüren olay! Boşanma davası açan eşine kızıp, oturdukları evi ateşe verdi | Video 06:04
Dehşete düşüren olay! Boşanma davası açan eşine kızıp, oturdukları evi ateşe verdi | Video 25.04.2025 | 10:50
Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık, ’Suçluyu kayırma’ suçundan 2’nci kez hakim karşısında | Video 00:39
Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 2'nci kez hakim karşısında | Video 25.04.2025 | 09:49
İstanbul’da çadırlarda deprem nöbeti: Uykum gelmiyor, deprem olabilir diye korkuyorum | Video 07:06
İstanbul'da çadırlarda deprem nöbeti: "Uykum gelmiyor, deprem olabilir diye korkuyorum" | Video 25.04.2025 | 09:27
Bakırköy’de zincirleme trafik kazası; yaralılar var! | Video 00:43
Bakırköy'de zincirleme trafik kazası; yaralılar var! | Video 25.04.2025 | 09:02
Üsküdar’da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı! 2 gün sonra hayatını kaybetti | Video 03:12
Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı! 2 gün sonra hayatını kaybetti | Video 25.04.2025 | 08:16
SON DAKİKA: Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video 02:40
SON DAKİKA: Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video 25.04.2025 | 08:15
Adana’da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu! | Video 01:25
Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu! | Video 25.04.2025 | 08:15
İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası CHP’li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler! | Video 01:02
İstanbul'da 6.2'lik deprem sonrası CHP'li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler! | Video 24.04.2025 | 16:50
Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:55
Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı | Video 24.04.2025 | 16:42
CHP’li Altıeylül Belediyesi’nin skandal 23 Nisan gösterisi soruşturmalık oldu! Çocukların gözü önünde direk dansı... | Video 00:08
CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin skandal 23 Nisan gösterisi soruşturmalık oldu! Çocukların gözü önünde direk dansı... | Video 24.04.2025 | 16:30
Kardeş cinayetinde sanık Ahmet K.: Çok pişmanım o benim ağabeyimdi | Video 04:10
Kardeş cinayetinde sanık Ahmet K.: "Çok pişmanım o benim ağabeyimdi" | Video 24.04.2025 | 15:44
Kapalıçarşı’da esnaf ve müşterilerin deprem sırasında kaçışı kamerada | Video 01:15
Kapalıçarşı'da esnaf ve müşterilerin deprem sırasında kaçışı kamerada | Video 24.04.2025 | 14:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY