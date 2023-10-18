Video Yaşam Ayasofya ve Fatih camilerinde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video
Ayasofya ve Fatih camilerinde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video

Ayasofya ve Fatih camilerinde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video

18.10.2023 | 14:20

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için Ayasofya Camii ve Fatih Camii'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bugün İstanbul'daki bazı camilerde İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için öğlen namazı sonrası Ayasofya Camii ve Fatih Camii'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza çok sayıda kişi katıldı.

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