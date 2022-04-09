Video Yaşam Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı | Video
Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı | Video

Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı | Video

09.04.2022 | 19:36

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında çatı katındaki daire tamamen küle dönerken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası alevler başka bir binaya sıçramadan söndürüldü.

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