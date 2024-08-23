Aydın’da orman yangını havadan görüntülendi

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Belenova Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.