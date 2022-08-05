Video Yaşam Aydın'da sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; O anlar kamerada | Video
Aydın'da sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; O anlar kamerada | Video

Aydın'da sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; O anlar kamerada | Video

05.08.2022 | 16:06

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, bisikletli 2 kişi birkaç dakika arayla sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sokak köpekleri önce bisikletiyle caddeden geçen bir bisikletliye, kısa bir süre sonra ise bisikletli Rafet Kızılkaya'ya (62) saldırdı. Sokak köpeklerinin ilk saldırısı bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Olay, çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karakol Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede bisikletli 2 kişi arka arkaya sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin ilk önce caddeden geçen bir bisikletliye ardından da ikinci bisikletliye saldırdığını görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Saldırıya uğrayan 2 bisikletli olay yerine gelen ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sokak köpeklerinin ilk saldırısı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak köpeklerinin bisikletliye saldırdığı anlar ve sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonra ambulansa bindirilmesi yer aldı. Bisikletlilerden Kızılkaya ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bisikletlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'HİÇBİR ŞEY YAPAMADIM'
Yaşadığı anları anlatan Rafet Kızılkaya, Bisiklet ile Sandıklı Mahallesi'nden geliyordum. Sokaktan geçerken sürü halinde çok sayıda köpek gördüm. Aynı köpeklerin benden önce 1 kişiyi daha ısırdığını sonradan öğrendim. Hatta saldırıya uğrayan vatandaş yaralı olarak oradaydı. Ben geçerken bana da saldırdılar. Bisikletin üzerinde olduğum için hiçbir şey yapamadım. Bir köpek sol bacağımdan ısırdı. Çok fazla köpek var. Bu köpeklere sahip çıkılması lazım. Hayvan sevgisi böyle bir şey değil. Bacağımdaki yara nedeniyle çalışamayacak duruma geldim. Hem maddi hem manevi kaybım var. Bugün benim başıma geldi yarın bir başkasının da başına gelebilir ifadelerini kullandı. Caddede esnaflık yapan Ali İhsan Öztürk (55) ise Binanın önüne toplanan sokak köpekleri yoldan geçen bisikletli vatandaşlara saldırıp, ısırdı. Saldırgan köpeklerle ilgili bir çözüm bulunması gerekiyor diye konuştu.

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