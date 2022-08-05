Aydın'da sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; O anlar kamerada | Video

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, bisikletli 2 kişi birkaç dakika arayla sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sokak köpekleri önce bisikletiyle caddeden geçen bir bisikletliye, kısa bir süre sonra ise bisikletli Rafet Kızılkaya'ya (62) saldırdı. Sokak köpeklerinin ilk saldırısı bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
'HİÇBİR ŞEY YAPAMADIM'
Yaşadığı anları anlatan Rafet Kızılkaya, Bisiklet ile Sandıklı Mahallesi'nden geliyordum. Sokaktan geçerken sürü halinde çok sayıda köpek gördüm. Aynı köpeklerin benden önce 1 kişiyi daha ısırdığını sonradan öğrendim. Hatta saldırıya uğrayan vatandaş yaralı olarak oradaydı. Ben geçerken bana da saldırdılar. Bisikletin üzerinde olduğum için hiçbir şey yapamadım. Bir köpek sol bacağımdan ısırdı. Çok fazla köpek var. Bu köpeklere sahip çıkılması lazım. Hayvan sevgisi böyle bir şey değil. Bacağımdaki yara nedeniyle çalışamayacak duruma geldim. Hem maddi hem manevi kaybım var. Bugün benim başıma geldi yarın bir başkasının da başına gelebilir ifadelerini kullandı. Caddede esnaflık yapan Ali İhsan Öztürk (55) ise Binanın önüne toplanan sokak köpekleri yoldan geçen bisikletli vatandaşlara saldırıp, ısırdı. Saldırgan köpeklerle ilgili bir çözüm bulunması gerekiyor diye konuştu.