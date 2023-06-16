Bağcılar'da 8 ay önce hayalet ekranı çalınan otomobile yeniden hırsız girmeye çalıştı | Video
BAĞCILAR'da 8 ay önce otomobilinin hayalet ekranı çalınan Menderes Şişli'nin aracına yeniden hırsız girmeye çalıştı. Otomobilin hayalet ekranını çalmak isteyen kişi alarmın çalmasıyla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
BUNLAR ÇETE HALİNDE GEZİYOR
Otomobilin sahibi Menderes Şişli, Sabah saat 05.30 sularında, alarm sesiyle uyandım. Alarm çalmazsa ekranı çalıp götüreceklerdi. 8 ay önce de de böyle bir hırsızlık oldu. Yine aynı araç aynı yerde oldu. Yaklaşık 280 bin lira masrafı oldu. Bu sabah girişimdi, alarm çalınca kaçtı. Daha önceki hırsızlıkta şikayet ettik ama bir sonuç çıkmadı. Bunlar çete halinde geziyor. Elini kolunu sallayarak hareket edebiliyorlar. Sabah gelmiş eldivenleri takıyor, sanki operasyona yavaş yavaş hazırlanıyor. O kadar rahatlar ki pişkinler artık bunlar. Bunlar yasalardan boşluk mu buluyorlar İnsanların can güvenliği yok, mal güvenliği yok bu kadar rahat hırsızlık olmaması lazım. Devlet yetkililerinden bu konuyla ilgili ciddi bir adım atılmasını bekliyorum. Emniyette de gitmedim mesela çünkü bir şey çıkmayacağını biliyorum artık dedi.
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